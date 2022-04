Unschöne Überraschung in Zeitz: Diebe erbeuten Technik

Zeitz/MZ - Am Sonntag haben Mieter in Zeitz eine unschöne Überraschung erlebt. Unbekannte Täter waren in der Nacht von Samstag zu Sonntag in ihre Wohnung in der Mittelstraße in Zeitz eingebrochen. Die Eindringlinge entwendeten einen Fernseher sowie eine Bluetooth-Box, teilt die Polizei mit. Der beim Einbruch entstandene Schaden beläuft sich nach Angaben der Ermittler auf rund 600 Euro.