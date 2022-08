Unkraut statt hohe Wiesen: So sieht es mit Grünpflege auf den Dörfern bei Zeitz aus

Zeitz/MZ - Steppe statt Wiese: Die Natur leidet in diesem Sommer unter der extremen Hitze und Dürre. Zynisch betrachtet hat die Witterung aber einen praktischen Nebeneffekt: Die Grünpflege gestaltet sich um einiges einfacher. So wachse laut dem Ortsteilbürgermeister von Würchwitz, Matthias Hasselberger, momentan außer Unkraut kaum etwas in seinem Ort: „Das ist gerade eher Dürrepflege, aber ich bin zufrieden“, sagt Hasselberger. Das ist nicht selbstverständlich: Im letzten Jahr gab es aufgrund von Mangel an Gemeindemitarbeitern einigen Unmut in Würchwitz.