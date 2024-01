Zeitz/MZ. - 30 Jahre gibt es die Unicef-Gruppe in Zeitz. Das ist natürlich ein Grund zum Feiern. So steigt am 25. Februar, 16 Uhr eine Benefizgala im Zeitzer Capitol. „Wir haben in Kooperation mit der Stadt Zeitz zum Jubiläum eine große Benefizgala mit fast 100 Mitwirkenden auf die Beine gestellt“, sagt Roland Braune, Leiter des Unicef-Teams in Zeitz. So erwartet die Gäste ein hochkarätiges Programm. Mit dabei ist die Schulband des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (GSG) Mislabeled, der Oberstufenchor des GSG, die CJD-Bigband Droyßig, die Saitlinge mit Peter Schneider & Singers.

Das Zeitzer Unicef-Team unterstützt seit 30 Jahren ehrenamtlich vielfältige Aktivitäten von Kindern im Raum Zeitz und Naumburg. In diesem Jahr steht der Themenschwerpunkt Kinderrechte im Fokus ihrer Aktivitäten. Somit soll Aufmerksamkeit auf die Interessen von Kindern und Jugendlichen gleichberechtigt in allen gesellschaftlichen Bereichen gelenkt werden. „Alle Kinder in unserem Land sollten die gleichen Chancen haben. Dafür brauchen Kinder unser Vertrauen und unsere Unterstützung. Deshalb war es uns zum Jubiläum ein ganz besonderes Anliegen, jungen Menschen und befreundeten Wegbegleitern eine Bühne zu geben“ erklärt Roland Braune. „Es hat uns dann riesig gefreut, wie alle Mitwirkenden sofort und unkompliziert zugesagt haben, um uns mit ihren Künsten zu unterstützen und weltweit Kindern in Katastrophengebieten zu helfen.“ Der Erlös wird dem Unicef-Projekt Kinder in Not gespendet.

Karten gibt es im Vorverkauf für 9 Euro in der Touristinformation Zeitz, 10 Euro kosten am Tag der Gala.