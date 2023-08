Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - Man sieht Kristin Otto die Freude richtig an. Mit Begeisterung beschreibt die Leiterin des Zeitzer Stadtmuseums auf Schloss Moritzburg ihren neuesten Zugang. „Diese Textima Industrie-Nähmaschine ist deswegen besonders, weil sie in den Zekiwa-Werken hier bei uns benutzt worden ist“, sagt sie. Das Gerät, das 1975 in dem VEB Textilmaschinenwerk Altenburg hergestellt worden ist, werde das Deutschen Kinderwagenmuseum auf alle Fälle bereichern. Ihr Dank geht dabei an die Gemeinde Droyßig, die über ihre Bürgermeisterin Evelyn Billing (parteilos) die Maschine jetzt übergeben hat. Gefunden wurde sie kurz vor der Räumung des Droyßiger Schlosses, welches umfassend saniert werden soll.