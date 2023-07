Ausschüsse entscheiden auf kurzem Weg über die Reparaturen an diversen Feuerwehrhäusern in der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst.

Ungewöhnliche Sitzung findet zu wichtigem Thema in Droyßig statt

Am Gerätehaus der Feuerwehr in Schellbach bröckelt der Putz.

Droyssig/MZ - Manchmal kann es so einfach sein: Während in den vergangenen Jahren zahllose Ausschusssitzungen in der Verbandsgemeinde (VG) Droyßiger-Zeitzer Forst, wie zum Beispiel erst jüngst der Innenausschuss, wegen fehlender Beschlussfähigkeit wieder abgebrochen werden musste, war jetzt ein ungewöhnliches Konstrukt dagegen sehr effektiv.