Ungenutzte Gewerbeflächen in Zeitz: Die Innenstadt der leeren Läden

Zeitz - Viele, auch große Gewerbeflächen werden nicht genutzt. Ein Trend, der sich in den letzten Wochen des Jahres verschärft. Wie es aktuell in Zeitz aussieht.

Der Leerstand in der Zeitzer Innenstadt wächst. Umso mehr, als bis Jahresende vier weitere, zu Jahresbeginn noch genutzte Ladenlokale leerstehen werden. Die Sternenbäck-Filiale hat sei Montag zu. Die beiden Modegeschäfte Bonita und Piccola Italia schließen in den nächsten Wochen.

Und auch wenn es kein Geschäft war: Auch die große Ladenfläche in der Wendischen Straße 32, wo sich bis vor einigen Wochen noch das Damals - die nostalgische Begegnungsstätte befand, ist leer. „Ist das alles wegen Corona?“, fragte Rudolf Günther, den die MZ mit seiner Frau in der Wendischen Straße traf. „Haben wir jetzt schon wieder mehr leerstehende Läden als Geschäfte?“

Zahlen unterscheiden sich deutlich nach Lage

Die Zahlen unterscheiden sich deutlich nach Lage in der Innenstadt. So sind in der Wendischen Straße 14 Geschäfte (inklusive medizinischer Einrichtungen, Friseur oder Gaststätte) genutzt. 13 Ladenflächen stehen leer. Am Roßmarkt sieht es schon ganz anders aus: 17 Geschäfte stehen hier fünf leeren Ladenflächen gegenüber. Zum Jahresende werden es sechs leere Läden sein, dann schließt Bonita.

„In der Bonita-Filiale in Zeitz, Roßmarkt 13, hat ein Räumungsverkauf mit erheblichen Preisnachlässen begonnen“, bestätigt eine Unternehmenssprecherin, „die Filiale wird zum Jahresende geschlossen.“ Dies sei eine unvermeidliche Maßnahme im Rahmen des Sanierungsverfahrens. Nachdem andere Lösungsversuche nicht zum Ziel geführt hätten, müssten nun unprofitable Filialen geschlossen werden, um die profitablen zu stärken. Man geht aufgrund der großen Rabatte davon aus, dass die Bestände rasch ausverkauft sind. Spätestens am 31. Dezember ist der Laden dicht.

„Manchmal wundert man sich, dass sich hier noch Geschäfte halten“

Am deutlichsten tritt das Missverhältnis in der Kramerstraße zutage. Hier werden momentan neun Ladenflächen genutzt, elf stehen leer. In einigen Wochen wird sich das noch einmal verschieben. Dann schließt die Modeboutique. Und es darf als Glücksfall gelten, dass es nach der Schließung der Fleischerei-Filiale einen nahezu nahtlosen Übergang zu einem Asia-Imbiss gibt - sonst gäbe es ein weiteres leeres Geschäft. Eine Zeitzerin, die in der Kramerstraße unterwegs ist, hebt die Schultern.

„Manchmal wundert man sich, dass sich hier noch Geschäfte halten“, meint sie. Allerdings setzt sie große Hoffnungen in den Umbau des ehemaligen Kaufhauses Messow und Waldschmidt, später Herrenkaufhaus und nach der Wende Blokker, in dem die Wohnungsbaugesellschaft Zeitz betreutes Wohnen einrichtet. „Dann ist zumindest dieses große Haus genutzt, und es kommen vielleicht mehr Leute hierher.“

Wie es in der Wendischen Straße weitergeht

Wie es in der Wendischen Straße weitergeht, darüber kann man im Moment nur spekulieren. Die Rossmann-Filiale hat sich durchaus als Magnetmieter erwiesen - Kunden werden deutlich mehr in die Straße gezogen. Doch Leerstand und aktuelle Schließungen bedeuten einen argen Rückschritt. Die Bäckerei-Filiale kann man durchaus zu den Corona-Opfern zählen.

Wegen der Corona-Pandemie blieben auch der Sternenbäck-Kette aus Baden-Württemberg zu viele Kunden weg, heißt es aus dem Unternehmen: Deshalb schließt das Traditionsunternehmen mit Sitz in Hechingen bis zum Jahresende 45 von 215 Filialen. In Zeitz traf es die Innenstadt-Filiale, die im Kaufland am Schwarzen Weg bleibt geöffnet.

„Wir stehen mit den Mitgliedern des Stadtmarketingvereins im ständigen Dialog“

Der Blick in die Judenstraße zeigt: Alle Läden sind vermietet. Und es sind immerhin acht (mit Gaststätte Rustika und ohne Eckgeschäfte). Alle Händler hoffen, dass das Geschäftssterben nicht weitergeht. Doch in die Zukunft schauen kann niemand. „Wir stehen mit den Mitgliedern des Stadtmarketingvereins im ständigen Dialog“, betont dessen Vorsitzender Martin Exler noch einmal.

„Natürlich gibt es Sorge um die Zukunft. Einige unserer Mitglieder haben massive Umsatzeinbußen.“ Hier liegt die Hoffnung - wie die der Innenstadt überhaupt - bei den Kunden, bei den Zeitzern. „Wir hoffen alle, dass die Menschen der Region ihren Einzelhändlern treu bleiben“, so Exler. (mz)