Zeitz/MZ/ank. - Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Fall von Fahrerflucht in Zeitz. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle am Sonnabend mitteilte, hat Freitagabend, gegen 18.45 Uhr, ein Pkw-Fahrer beim Rückwärtssetzen mit seinem Pkw an einem geparkten Auto einen Schaden verursacht. Der Unfallverursacher verließ allerdings den Unfallort. Die Straftat geschah in der Richard-Leißling-Straße. Der entstandene Sachschaden, so die Polizei, könne noch nicht genau beziffert werden.