Unfallflucht in Zeitz

In Zeitz hat ein Pkw-Fahrer ein Verkehrszeichen beschädigt.

Zeitz/MZ - Die Polizei ermittelt zu einem Fall von Unfallflucht in Zeitz: Dort war laut Revier am Mittwochmorgen in der Käthe-Niederkirchner-Straße ein Pkw mit einem Verkehrszeichen kollidiert. Der Verursacher setzte seine Fahrt anschließend einfach fort. Zeugen riefen die Polizei.