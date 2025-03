In Osterfeld stellte Sonntagnachmittag ein Autofahrer fest, dass an seinem Wagen der Spiegel abgefahren worden war.

Osterfeld/MZ - Nach einer Unfallflucht in Osterfeld konnte die Polizei die mutmaßliche Verursacherin der Karambolage im Ort stellen. Dabei stellte sich heraus, dass sie „erheblich alkoholisiert“ war, so die Polizei. Der Unfall hatte sich am Sonntag ereignet. Ein 21-Jähriger bemerkte kurz vor 17 Uhr, dass an seinem Fahrzeug ein Außenspiegel fehlte.

Abgefahrener Spiegel lag in Osterfeld auf der Straße

Wenige Meter entfernt lag dieser auf der Straße – neben einem weiteren, fremden Außenspiegel. Vom Unfallfahrzeug fehlte jedoch jede Spur. Ein Zeuge gab der alarmierten Polizei entscheidende Hinweise. So konnte kurze Zeit später eine 51-jährige Frau mit ihrem Pkw in Osterfeld gestoppt und kontrolliert werden. An ihrem Fahrzeug fehlte genau der Außenspiegel, der an der Unfallstelle gefunden worden war.

Nach Unfall in Osterfeld: Frau muss Führerschein abgeben

Schnell stellte sich heraus, dass die Frau Alkohol konsumiert hatte. Sie musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Die Polizei zog den Führerschein der Frau ein.