Zeitz/MZ - Eine ungewöhnliche Unfallflucht hat sich laut Polizei am Dienstagmorgen in Zeitz ereignet: Den Angaben zufolge waren in der August-Bebel-Straße zwei Pkw kollidiert. Zeugen hätten berichtet, dass der Fahrer eines der beteiligten Autos nach dem Crash zunächst ausgestiegen war und den Unfallschaden begutachtet hatte. Danach sei er wieder in sein Fahrzeug gestiegen, unvermittelt davongefahren und habe so die zweite Unfallbeteiligte ratlos zurückgelassen. Wie es aus dem Polizeirevier Burgenlandkreis hieß, ist ein Tatverdächtiger mittlerweile ermittelt worden. Dieser sei vermutlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen den Mann wird nun ermittelt.