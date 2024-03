Pretzsch/MZ/ank - Fünf Verletzte hat ein schwerer Unfall mit einem Rettungswagen auf der B180 in Pretzsch zur Folge gehabt. Wie das Polizeirevier Burgenlandkreis am Freitagmittag mitteilte, hat sich das Unglück bereits am Donnerstagmittag ereignet.

Den Angaben zufolge hatte ein Fahrzeug eines Agrarbetriebes die B180 in Richtung Naumburg befahren. Der Fahrer hatte die Absicht, nach links abzubiegen. Der in gleicher Richtung fahrende Rettungswagen habe den Lkw überholen wollen. Dabei, so die Polizei, kam es zur Kollision. An der Unfallstelle kamen mit der Polizei ein Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswagen zum Einsatz. Die Bundesstraße 180 war an der Unfallstelle bis gegen 15 Uhr voll gesperrt. Nach Angaben von Polizeisprecherin Gesine Kerwien befanden sich am Freitag noch zwei der Unfallopfer in stationärer Behandlung.

Vier der Verletzten, drei Männer und eine Frau, stammen laut Polizeiinspektion Halle aus dem Rettungswagen. Im Lkw ist nach deren Angaben eine Frau verletzt worden.