Zeitz/MZ/ank - In der Heinrich-Jacobi-Straße in Zeitz ist es am Samstagvormittag gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei dazu am Sonntag mitteilte, wollte ein Fahrzeugführer in eine Parklücke einparken. Dabei habe er das Gaspedal festgeklemmt. Aus diesem Grund habe das Fahrzeug beschleunigt und sei daraufhin gegen einen Baum, ein Verkehrszeichen und zwei weitere geparkte Autos geprallt. Menschen seien bei dem Unfall nicht verletzt worden, heißt es. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens gab die Polizei am Wochenende keine Informationen.