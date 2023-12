Zeitz/MZ/ank - Bei einem Verkehrsunfall in Zeitz wurde am Samstagabend ein 21-jähriger Pkw-Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Der Wagen war laut Polizei gegen 22.45 Uhr in der Freiligrathstraße von der Fahrbahn abgekommen, er stieß demnach mit dem rechten Vorderrad gegen die Bordsteinkante und prallte in der Folge mit der Fahrerseite quer gegen einen Baum. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Fahrer mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Insassen erlitten nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen. Am Auto entstand Totalschaden. Die Unfallursache ist noch unklar. Der Wagen war in Richtung Tröglitzer Straße unterwegs.