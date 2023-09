Die Polizei hat nach einem Unfall in Zeitz Ermittlungen zum Hergang aufgenommen und sucht jetzt Zeugen. Was bisher bekannt ist.

18-Jährige in Zeitz von Bus erfasst und schwerstverletzt: Wer hat etwas gesehen?

In Zeitz hat es einen schweren Unfall gegeben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - Gegen 8 Uhr wurde am Dienstagmorgen in der Naumburger Straße in Zeitz eine Fußgängerin von einem Bus angefahren und schwerstverletzt. Nach ersten Informationen von Autofahrern und Passanten, die die Sperrung bemerkten, war es zu einer Kollision mit einem Bus gekommen.