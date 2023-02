Auf der A9 bei Droyßig in Sachsen-Anhalt ist es am Mittwoch gegen 14 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Mann kam ums Leben.

Droyßig - Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Auffahrunfall auf der A9 bei Droßyig im Burgenlandkreis ums Leben gekommen. Der 48-Jährige wurde am Mittwochnachmittag lebensgefährlich verletzt und starb an der Unfallstelle, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der Fahrer fuhr aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Lastwagen in der Nähe der Landesgrenze von Thüringen und Sachsen-Anhalt auf einen Sattelzug auf, der verkehrsbedingt gebremst hatte.

Die Polizei bezifferte den Schaden auf 31.000 Euro. Die Autobahn war Richtung Berlin für fast fünf Stunden gesperrt.