Zeitz/MZ/RIC - Ein unbekannter Mann entriss am Samstag , 1. November 2025, gegen 13.15 einer 83-jährigen Frau im Bereich der Straße Am Wiesengrund in Zeitz die Handtasche. Der Unbekannte war laut Polizeiangaben an der Seniorin vorbeigerannt und nach der Tat in Richtung Michaelpark geflüchtet. Die Polizei habe sofort im Nahbereich nach dem Tatverdächtigen gesucht, ohne Erfolg, hieß es. Allerdings konnte die gestohlene Tasche ohne Bargeld aufgefunden werden, so die Polizei. Es seien Spuren gesichert worden. Zudem kam ein Fährtenhund zum Einsatz. Nun ermittelt die Polizei auch, ob es Parallelen zu einer ähnlichen Raubstraftat am 30. Oktober 2025 in Zeitz gab. Auch da wurde einer 84-jährigen Seniorin am frühen Nachmittag in der Zeitzer Friedensstraße nahe des Michaelparks ein Beutel samt Geldbörse entrissen. Die Geschädigte beschrieb den Täter als jung und schmächtig, der bei der Tat hellgrau gekleidet war. Beide Frauen blieben unverletzt. Wie viel Geld den Frauen gestohlen wurde, sagte die Polizei nicht.