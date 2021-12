In Zeitz ist in einen Pkw eingebrochen worden. Die Polizei ermittelt.

Zeitz/MZ - In der Nacht zum Donnerstag ist in Zeitz ein Pkw aufgebrochen worden. Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannte am Fahrzeug in der Judenstraße eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Pkw ein Portemonnaie mit Bankkarten sowie weiteren persönlichen Dokumenten gestohlen.