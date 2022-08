Unbekannte schlagen in Kretzschau eine Autoscheibe ein und greifen zu

Ein Rucksack, der im Pkw lag, wird von den Tätern mitgenommen. Was die Polizei dazu sagt.

Die Seitenscheibe eines Autos wurde auch in Kretzschau eingeschlagen und ein Rucksack entwendet.

Kretzschau/MZ/and - In der Leipziger Straße in Kretzschau haben bislang unbekannte Täter im wahrsten Sinne des Wortes zugeschlagen. Wie die Polizei informiert, wurde am Freitag zwischen 17 und 19 Uhr eine Scheibe eines dort geparkten Autos eingeschlagen und ein Rucksack aus dem Fahrzeug entwendet.

Die Polizei mahnt auch nach dieser Straftat: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto. Handtaschen, Rucksäcke, Handy, Laptop und Jacken werden immer wieder in Pkw gelassen und führen zu eingeschlagenen Scheiben und Diebstahl.

Alle diese Dinge sollten aus dem Auto genommen werden, wenn man aussteigt und parkt, damit Diebe kein leichtes Spiel haben.