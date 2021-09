Unbekannte brechen in Zeitzer Rathaus ein

Zeitz/MZ/ank - Ein Einbruch im Zeitzer Rathaus hat am Donnerstagabend Einsätze von Polizei und Feuerwehr zur Folge gehabt. Unbekannte waren mit Gewalt in die Büroräume des Standesamtes eingedrungen. Dabei entleerten sie einen Pulverfeuerlöscher. Das wiederum löste die Brandmeldeanlage im Rathaus aus. Einsatzkräfte der Ortswehren Zeitz, Zangenberg und Aue-Aylsdorf rückten mit 14 Einsatzkräften aus.

Zunächst hatten der oder die Täter die Tür des Standesamtes eingeschlagen, so dass sie ins Büro gelangen konnten. Dort wurde dann die Tür eines Stahlblechschrankes aufgehebelt. Nach Auffassung von Bürgermeisterin Kathrin Weber ist Geld gesucht worden. So wurden dann auch Kassetten entwendet. Die, so Kathrin Weber, waren nahezu leer. Auf jeden Fall hätten sie weder Geld noch irgendwelche Daten zum Inhalt gehabt. Dass keine Daten gestohlen worden sind, das hatte am Freitagmorgen bereits eine Sprecherin des Polizeiinspektion Halle erklärt.

Standesamt blieb am Freitag geschlossen

Das Standesamt blieb am Freitag geschlossen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, soll es auch in der kommenden Woche, voraussichtlich bis Freitag, wegen Reparatur- und Reinigungsarbeiten für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben. Die Mitarbeiter seien per E-Mail und Telefon erreichbar.

Die Ermittlungen der Polizei laufen. Das Standesamt ist erreichbar über die E-Mail-Adresse standesamt@stadt-zeitz.de und per Telefon über 03441/8 32 23. Hinweise an die Polizei, Telefon 03443/28 20