Bundesstraße durch die Zeitzer Innenstadt Umwidmung B180 kommt: Die Bundesstraße soll endlich raus aus Zeitz - Was OB Thieme zum Zeitplan sagt
Unsicher sei laut OB Thieme nicht, dass die B180 auf die Hyzetstraße geht, sondern nur wann. Wo aber noch Klärungsbedarf besteht.
24.09.2025, 11:49
Zeitz/MZ. - Vielleicht gibt es schon in der Sitzung des Bauausschusses an diesem Mittwoch, spätestens aber in der Stadtratssitzung im Oktober, aktuelle Aussagen zur B180 von Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU). „Dass die Umwidmung kommt, ist mittlerweile unstrittig", sagt Thieme dazu, „wann sie kommt, hingegen weiterhin unsicher.“