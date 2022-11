Ukrainische Literatur in der Zeitzer Stadtbibliothek

Zeitz/MZ/rd - Dank der Initiative der ukrainischen Gemeinde in der Stadt Zeitz und mit Unterstützung der Zimin Foundation stehen in der Stadtbibliothek „Martin Luther“ jetzt mehr als 100 Kinder- und Sachbücher sowie Romane in ukrainischer Sprache zur Verfügung. Damit ist Zeitz eine der 19 Städte in Europa (darunter Leipzig, Paris, Warschau und Budapest), die sich der Kampagne der Zimin Foundation angeschlossen haben, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Zimin Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, die von der Familie Zimin mit dem Ziel gegründet wurde, Bildung und Wissenschaft zu unterstützen. Dmitry Borisovich Zimin, 2021 verstorben, war ein russischer Geschäftsmann und Philanthrop. Die Foundation leitet jetzt sein Sohn Boris Zimin.

Zudem kündigte Ende März die öffentliche Bibliothek Lesya Ukrainka in Kiew die Kampagne „Knyzhky_vslid“ (Bücher, die folgen) an, in deren Rahmen ukrainische Bücher gesammelt und in europäische Städte geschickt wurden, in denen Tausende von Ukrainern Zuflucht gefunden haben.

„Wir haben die Kontakte zur Bibliothek in der Ukraine geknüpft, welche die Bücher vor Ort gesammelt hat. Zudem hat die Zimin Foundation für das Projekt Geld zur Verfügung gestellt, so dass weitere Bücher angeschafft werden konnten, die nun in den beteiligten Bibliotheken Europas zu finden sind“, erklärt Initiatorin Liudmyla Kapustina von der ukrainischen Gemeinde. Doch die Bücher wurden nicht in gewohnter Weise nach Zeitz geliefert, sondern Natalia Kyrychenko, Mitinitiatorin der Aktion, setzte sich ins Auto und fuhr 1.500 Kilometer um die Bücher abzuholen.

„Die beiden engagierten Frauen haben uns bei ihrem ersten Bibliotheksbesuch das Projekt vorgestellt, die gesammelten Bücher gebracht, uns bei der Transliteration der Buchtitel unterstützt und inzwischen auch das Anmeldeformular ins Ukrainische übersetzt“, erklärt Manuela Freyberg, die Leiterin der Stadtbibliothek „Martin Luther“ in Zeitz.

„Die Hauptsache für die Ukrainer im Ausland ist, dass das Buch auf Ukrainisch ist. Besonders auffällig ist es, wenn Kinder ukrainische Bücher in die Hand nehmen. Ihre Gesichter sind voller Freude und Überraschung. Ein Buch in ihrer Muttersprache! Es ist wie ein Stück Mutterland, Heimat, Zuhause, das sie nun verlassen haben und von dem sie nicht wissen, wann sie zurückkehren werden“, so die Leiterin der Bibliothek gegenüber der MZ.

Öffnungszeiten der Stadtbibliothek: montags und freitags von 10 bis 16 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 18 Uhr, mittwochs und am Wochenende ist sie geschlossen.