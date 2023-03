Nach dem russischen Angriff auf die ukrainische Millionenstadt Odessa musste eine Familie ihre Heimat verlassen. Inzwischen sind sie in Zeitz angekommen. Was sie hier erlebt haben und wie die Zukunft aussieht.

Zeitz/MZ - In den ersten Momenten erscheint Borys Silchenko eher ruhig und zurückhaltend. Er ist sehr freundlich, zuvorkommend und weiß genau, was er will. „Ich möchte auf jeden Fall in Deutschland bleiben, denn schon mein Großvater Heinrich war Wolga-Deutscher und lebte in Russland“, sagt Borys Silchenko mit fester Stimme.