Übungen und Vorträge beim Zivilschutztag in Zeitz: Wie man sich sinnvoll vorbereitet

Erster Zivilschutztag findet in Zeitz statt. Was wichtig ist, wenn es um Selbstvorsorge geht.

Zeitz/MZ - Der erste Katastrophenschutztag in Zeitz am 17. September nimmt mehr und mehr Gestalt an. So stehen die Vorträge fest. Zu einem Thema wird Bürgermeisterin Kathrin Weber, die maßgeblich an den Vorbereitungen beteiligt ist, auch selbst sprechen: „Krisenvorsorge – Was kann ich selbst tun“.