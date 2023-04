Drei Fraktionen fordern mit gemeinsamem Antrag im Stadtrat eine Überwachung neuralgischer Punkte in Zeitz. Die Vorlage soll in dieser Sitzung beraten werden. Worum es geht.

Überwachungskamera für Bahnhof, Busbahnhof und Altmarkt in Zeitz gefordert

Auch in Zeitz soll es Videoüberwachung geben.

Zeitz/MZ - Am Bahnhof, am Busbahnhof und auf dem Altmarkt in Zeitz soll es eine Videoüberwachung geben. Geht es nach den drei Fraktionen des Zeitzer Stadtrats, die sich mit einer gemeinsamen Vorlage des Themas angenommen haben, dann soll das bis Jahresende geschehen. „Wir möchten dass die Stadt sich endlich mit dem Thema Videoüberwachung beschäftigt“, sagt Sebastian Nicolai (ALL/FDP/FWT).