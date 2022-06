Übers Wochenende haben Menschen aus Zeitz und Umgebung ihre Solidarität mit Opfern des Krieges bewiesen - Wie sie das taten

Christoph Bobach (r.), Christopher Baumann (2.v.r.), Erich und Tina Wesser richten in der Gustav-Mahler-Straße von Zeitz eine Wohnung her. In ihr sollen Flüchtlinge aus der Ukraine ein Obdach bekommen.

Zeitz/MZ - Es wird geschraubt und renoviert. Es wird gespendet und gesammelt. In Zeitz und Umgebung kommt die Hilfe für Opfer des Ukrainekrieges immer mehr in Fahrt. Derweil sind weitere Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet in Zeitz und nach MZ-Informationen auch in Dörfern im Umland angekommen. Für sie und weitere Flüchtlinge sind eine Reihe von Wohnungen hergerichtet worden oder die Einrichtung ist zumindest im Gang.