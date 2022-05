Über fünf Millionen Euro für die Sanierung des Zeitzer Franziskanerklosters

Zeitz/MZ - Einen Fördermittelbescheid in Höhe von 5,5 Millionen Euro übergab Thomas Pleye, Präsident des Landesverwaltungsamtes, am Freitag an die Stadt Zeitz. Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) und Pfarrer Michael Bartsch nahmen die frohe Nachricht und den Bescheid an. Zur Förderung kommt ein Eigenanteil von 1,3 Millionen Euro. Konkret stellt die Evangelische Kirche Mitteldeutschland 1,26 Millionen Euro zur Verfügung. Die Förderung erfolgt im Rahmen der Städtebauförderung und dem damit verbundenen Programm „Lebendige Zentren“. Mit diesem Geld soll schrittweise das Franziskanerkloster saniert werden. Danach soll voraussichtlich im Jahr 2025/26 die Freie Evangelische Schule mit sechs Klassen und 120 Kindern einziehen.