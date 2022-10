Bei einem Einbruch in einer Laube in Zeitz haben Diebe einen Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro angerichtet.

Zeitz/MZ - Ein Fernsehgerät, ein Radio und eine elektrische Säge haben Unbekannte bei einem Einbruch in eine Laube in Zeitz erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, sollen die Diebe am Dienstag die Tür der Laube in einer Anlage in der Nordstraße aufgebrochen und die Räume durchsucht haben. Den Schaden bezifferte die Polizei mit mehreren hundert Euro.