Trubel unterm Riesenrad ist in Zeitz nicht nur am Altmarkt versprochen

Auch in diesem Jahr dreht sich das 30 Meter hohe Riesenrad.

Zeitz/MZ - In zwei Wochen steht die Eröffnung des Zeitzer Zuckerfestes unmittelbar bevor. „Die Zeitzer Bürgerinnen und Bürger lieben ihr Zuckerfest, wie die elfte Auflage im vergangenen Jahr gezeigt hat“, sagt Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU). „Ich freue mich bereits auf das Festwochenende und bin gespannt, was Martin Exler mit seiner Firma Hex.Event in diesem Jahr für uns alle bereithält.“