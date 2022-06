Trotz riesiger Mengen an Drogen: Darum erhält Zeitzer zwei Jahre auf Bewährung

Drogen in einem handelsüblichen Klemmtütchen. (Symbolbild)

HALLE (Saale)/ZEITZ/MZ - Vor dem Landgericht in Halle ist am Dienstag ein 45-jähriger Zeitzer wegen des unerlaubten Besitzes von über einem Pfund Metamphetamin-Drogen in Tateinheit mit Beihilfe zum Drogenhandel zu zwei Jahren Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden.