Trockenheit und Käfer bringen Wald in Not

Der Wald im Burgenlandkreis ist in Not

Droyssig/MZ - Der Wald ist in Not. Auf Grund der Hitze und der Trockenheit besteht seit dieser Woche die Waldbrandstufe vier, die höchste mögliche in der Region überhaupt. „Im Wald liegt viel trockenes Holz. Das erhöht die Waldbrandgefahr noch weiter“, warnt Forstexperte Jürgen Hartung. Aus seinen Erfahrungen führten in der Vergangenheit vor allem fahrlässig weggeworfene Zigarettenkippen zum Brand. „Funkenflug gibt es höchstens an der Brockenbahn, aber nicht in unserer Region“, sagt Hartung. Bei dieser hohen Waldbrandstufe soll man unbedingt auf den Wegen bleiben.