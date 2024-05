Das aktuelle Regentief hat in der Region erste Reaktionen zur Folge: Das Kinderfest in Zeitz ist ebenso abgesagt wie das Feuerwehrfest in Wetterzeube und eine Fete am Elsterufer.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Mit bangem Blick schauen Ramona und Ronny Komor auf die Weiße Elster. Der Fluss ist vom Regen aufgewühlt, der Pegel steigt, allein am Donnerstag um rund 15 Zentimeter. Auf den Elsterwiesen bilden sich schon große Pfützen. Komors, Besitzer der Villa Prestige in der Zeitzer Baenschstraße, direkt am Fluss, sind in Sorge und haben die Reißleine gezogen. Ihre für Samstag auf der Elsterwiese geplante Karibische Nacht ist abgesagt. Und es kommt noch drastischer: Auch die Zeitzer Stadtverwaltung hat reagiert und das für den 1. Juni zum Kindertag im Schlosspark geplante große Kinderfest erstmal gestrichen. Einen Ersatz soll es nach den Sommerferien geben. Die Feuerwehr Wetterzeube verzichtet ebenfalls auf ihr Fest zum 90. Gründungstag, das für Samstag geplant war. Und ihr stellvertretender Wehrleiter Uwe Klawonn ist überzeugt: „Es wird ein Hochwasser geben.“ Wie schlimm es werde, das könne er natürlich noch nicht sagen. Auf jeden Fall hat die Freiwillige Feuerwehr Wetterzeube schon am Donnerstag damit begonnen, vorsorglich Sandsäcke zu füllen. Sie sollen im Ernstfall an kleineren Bächen zum Einsatz kommen. Die aktuelle Situation erinnere Klawonn sehr an die Ereignisse im Jahr 2013. Auch da hatte es praktisch zur selben Zeit jene heftigen Regenfälle gegeben, die letztlich dazu führten, dass die Weiße Elster zwischen Wetterzeube und Profen in verheerendem Maß über die Ufer trat. Und dass nun auch gerade im Vogtland mit sehr ergiebigem Niederschlag gerechnet wird, das sei schon mitentscheidend für die Elsterregion hier.