Treffen, verweilen, schauen: Bürgerpicknick in Zeitz bringt viele Antworten

Bürgerpicknick: Bei der Aktion von Nachhaltigkeitsmanagerin Claudia Siebeck (vorn) kamen die Mähstreifen auf der Streuobstwiese sehr gut an.

Zeitz/MZ - Das erste Bürgerpicknick in Zeitz war ein voller Erfolg. Und das, obwohl es vorher viel Kritik gab. Oder vielleicht auch deshalb? „Ich war ja auch erst entsetzt“, erzählt Andreas Vogt am Telefon. „Aber ich bin auch so ehrlich, zu sagen, dass es durchaus gut war. Es sollte nicht ständig stattfinden, damit das Biotop

erhalten bleibt, aber mal ist okay.“ Und er meint lachend: „Es musste ja ein Erfolg werden nach den vielen kontroversen Meinungen vorab und den vielen Berichten, das war doch erstklassige Werbung.“