In der Kreisstadt findet am Mittag eine Kundgebung des Kreisbauernverbandes statt.

Kurz nach 10 Uhr am Vormittag rollte der Konvoi durch Döschwitz.

Zeitz/MZ/ank - Traktorenkonvoi auf der B180: Von Kretzschau aus sind am Donnerstagvormittag Landwirte aus Zeitz und Umgebung sowie eine Reihe Unterstützer zu einer Demonstration nach Naumburg gefahren. Die Route führte über die B180. Der Tross hat damit zeitweise den Verkehr ausgebremst und wird es am Nachmittag wieder tun. Die Kundgebung des Kreisbauernverbandes beginnt in der Kreisstadt um 12 Uhr, und zwar auf der Vogelwiese.