Loitzschütz/MZ - Es geht wieder los. Wenn die Felder abgeerntet sind, dann steigt das Dreschfest in Loitzschütz. So kann man sich schon mal das erste September-Wochenende im Kalender vormerken. Vom 1. bis zum 3. September steigt die 32. Auflage des Festes. Ursprünglich als eine Art Erntedankfest angelegt, verdankt es seinen überregionalen Ruf vor allem dem Trabi-Rennen. Dann pilgern Tausende Fans des ostdeutschen Autos in das kleine Dorf und Loitzschütz wird zum Mekka der Trabi-Freunde. „In diesem Jahr feiern wir ein Jubiläum, denn zum 30. Mal wird es die Trabi-Rallye in Loitzschütz geben“, sagt Wolfgang Reinhold. Er gehört zu einem rührigen Organisationsteam, das seit Monaten das Ereignis vorbereitet. Wie Reinhold weiter mitteilt, haben sich 60 Piloten für das Jubiläum angemeldet. Damit sei die Kapazität vollkommen ausgereizt. Mehr geht nicht, so Reinhold. Die Hobby-Piloten sind seit Monaten am Basteln und Schrauben, bereiten ihre Rennpappen für den harten Kurs über das abgemähte Stoppelfeld vor. „Ich bin ganz heiß auf das Rennen“, sagt Vorjahressieger Daniel Kröller vom Team Drehzahljäger. Seine Werkstatt hat er in Göbitz. Gemeinsam mit seinem Bruder Marcus und seiner Freundin Lee Ann Schumann geht er im September an den Start. „Wir haben an der Karosse einige Pappen ausgetauscht, Motor und Getriebe überholt, die Autos frisch lackiert“, erzählt Kröller. Denn beim Rennen im vergangen Jahr habe sein Auto ganz schöne Schäden davon getragen. Dafür hat er gewonnen und konnte sich zum zweiten Mal in die Siegerlisten eintragen. Daniel Kröller war auch schon einmal Zweiter und zweimal Dritter. „Seit 2010 bin ich in Loitzschütz beim Trabi-Rennen dabei“, sagt der Hobby-Pilot. Im Laufe der vielen Jahre kenne man sich, sei eine eingeschworene Truppe, zelte zusammen in Loitzschütz und helfe einander. Zum Rennen gemeldet haben sich auch Jörg Köhler (im vergangenen Jahr wurde dieser Zweiter) und Kevin Dylla (Dritter und Sieger).