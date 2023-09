Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Loitzschütz/MZ - Es war wohl der Höhepunkt des gesamten Wochenendes zum Dreschfest in Loitzschütz. Daniel Grune, ein Lokalmatador aus dem Dorf, hatte gerade die 30. Auflage der Trabi-Rallye gewonnen und konnte sich die Freudentränen nicht verkneifen. „Ich weiß gar nicht, wie lange, aber das muss viele Jahre her sein, dass ein Loitzschützer hier gewonnen hat“, freute sich auch Wolfgang Reinhold vom Dreschfestverein. Vor allem die Art und Weise, wie Grune seine Konkurrenz auf dem Stoppelfeld von Landwirt Fritz Wagner in Grund und Boden fuhr, war beachtlich. Am Ende hatte er vor dem Zweitplatzierten mehr als eine ganze Runde Vorsprung.