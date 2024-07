Tolle Stimmung beim Parkfest Göbitz: Hunderte Besucher feiern in der Elsteraue

Die Angebote für Groß und Klein, Alt und Jung beim 64. Park- und Kinderfest in Göbitz kamen gut an.

Göbitz/MZ. - Hunderte Besucher kamen am Samstag und Sonntag nach Göbitz in der Elsteraue, um das 64. Parkfest zu feiern. Weit gereiste Gäste waren aus Berlin und Rostock dabei. Letztere planen den Verwandtenbesuch immer am Parkfestwochenende ein, um dabeisein zu können.