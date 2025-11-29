Tolle Aktion in Zeitz: Wie 160 Kinder Tannenbäume in der Innenstadt schmücken - und wer mitmachte

Was für ein Trubel in der Zeitzer Innenstadt! Vor dem ersten Advent haben rund 160 Mädchen und Jungen aus den Kindertagesstätten Kinderträume, Regenbogen, Kleine Strolche, Wasserflöhe, aus der evangelischen und der katholischen Kindertagesstätte und vom Montessori-Kinderhaus die Innenstadt geschmückt.

Auch „ganz oben“ wurde geschmückt. Foto: Angelika Andräs

Schon beim Basteln hatten sich alle viel Mühe gegeben, wie man an den Bäumen sehen kann. Foto: Angelika Andräs

Viele der Tannenbäume, die die Laternenpfähle in der Fußgängerzone zieren, wurden liebevoll mit Gebasteltem behängt. Auch die Kinder vom Hort der Grundschule Zeitz-Ost halfen beim Basteln. Vorbereitet wurde die Aktion des Stadtmarketingvereins Zeitz vom „Suppentraum“ und der Gutenberg-Buchhandlung. Buchhändlerin Sabine Mehland und Suppentraum-Mitarbeiterin Carolin Gosserau hatten als Dankeschön ein kleines Geschenk, Kinderpunsch und etwas zu naschen vorbereitet.