Vor nunmehr 70 Jahren erhielt die Geburtshilfe in Zeitz ein eigenes Haus in der heutigen Semmelweisstraße. Wie sich die Entbindungsstation entwickelte und was dem Umzug vorausging. .

Zeitz/MZ - In Zeitz schließt die Geburtshilfe. Welche Geschichte hat sie in der Stadt? Im Zeitzer Stadtkrankenhaus in der Röntgenstraße 1 hatte bereits in den 1940er Jahren eine Entbindungsabteilung bestanden.