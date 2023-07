Pauschale pro Kopf der Einwohner erhöht sich in der Stadt rückwirkend ab Januar 2023. Was der Stadtrat beschlossen hat.

Besonders viele Fundkatzen und zurzeit Dutzende Kitten müssen im Tierheim Zeitz versorgt und in ein bleibendes Zuhause vermittelt werden. Hier kümmerte sich FÖJlerin Anne Preibisch um Katzen.

Zeitz/MZ - Das Zeitzer Tierheim bekommt wegen der Kostenexplosion in vielen Bereichen rückwirkend zum 1. Januar 2023 mehr Geld. Der Stadtrat Zeitz hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend dem entsprechenden Antrag des Zeitzer Tierschutzvereins, der Träger des Tierheims ist, zugestimmt.