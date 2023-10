In wenigen Tagen ist Stadtfest an der Weißen Elster. Der ehemalige Pressesprecher der Verwaltung wird auf besondere Art dabei sein.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - In wenigen Tagen sind die Zeitzer und ihre Gäste mittendrin im Trubel und feiern ihr süßes Stadtfest. Ein Gast, aber irgendwie auch Zeitzer wird zum Zuckerfest auf besondere Art beitragen: Thomas Swims, so sein Künstlername, wird am Samstag, 7. Oktober, von 10 bis 18 Uhr einen Stand am Roßmarkt aufbauen.