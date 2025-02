Holzkunst von Thomas Ludewig ist ab 11. Februar in der Gewandhausgalerie am Altmarkt in Zeitz zu sehen.

Zeitz/MZ. - Wenn in einer Woche die neue Ausstellung in der Zeitzer Gewandhausgalerie eröffnet wird, dann gilt es dort, Holz und Keramik zu entdecken. Klingt nicht spannend? Ist es aber. Denn die Arbeiten von Thomas Ludewig aus Halle sind alles, nur nicht langweilig oder alltäglich. Es sind Assemblagen aus Keramik auf Schwemmholz. Das Holz kommt aus der Mulde, er ist gebürtiger Zwickauer, oder der Saale. Wie er einmal sagte, würde er das Holz allein nicht an die Wand hängen, die Keramik allein auch nicht. Also verbinde er beides.