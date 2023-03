The Sweet rocken auf ihrer Abschiedstour auch die Schwarzbiernacht in Zeitz

The Sweet werden die Köstritzer Schwarzbiernacht in Zeitz eröffnen.

Zeitz/MZ - „Was am Anfang unmöglich erschien, ist am Ende doch gelungen. Die Zeitzer Schwarzbiernacht am 3. Juni wird eine der Stationen auf der weltweiten Abschiedstour Final Round von The Sweet“, verkündet Michael Sumser vom Veranstalter Konzept Team Gera.