In Leipzig sind am Freitag mehrere Objekte aus dem Burgenlandkreis unter den Hammer gekommen. Dabei wurde auch ein Bahnhof veräußert.

Teure Ruine: Nikolaikirche in Zeitz wechselt den Besitzer

Auktion in Leipzig

Zeitz/Wetterzeube/MZ - Mehr als hundert Jahre alt und vom Einsturz bedroht – aber trotzdem begehrt. Die ehemalige Nikolaikirche in der Geschwister-Scholl-Straße von Zeitz hat einen neuen Besitzer. Das Gebäude ist am Freitag in Leipzig versteigert worden.