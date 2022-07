Teilnehmer der Kunstkurse der Volkshochschule Burgenlandkreis senden Gruß aus Goslar nach Zeitz

Kunst aus Zeitzer Kurs ist jetzt in Arztpraxis Beau/Schröder zu sehen. Nach coronabedingter Pause fand auch wieder eine Vernissage statt.

Zeitz/MZ/and - Wer in den kommenden Wochen die Gemeinschaftspraxis Dr. Henning Beau und Ulwig Schröder in Zeitz im Ärztehaus Röntgenstraße 1 (altes Krankenhaus) aufsucht, kann sich an einer Vielzahl von Bildern erfreuen. Schon zur Vernissage nutzten Zeitzer Kunstfreunde die Gelegenheit, sich die Arbeiten der Kunstkurse der Volkshochschule Burgenlandkreis, Geschäftsstelle Zeitz, anzusehen.