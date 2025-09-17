In der Gartenanlage Fockendorfer Grund in Zeitz wurde der zentrale Teich saniert und ein naturnahes Kleinod geschaffen. Wie Spaziergänger auf diese Ruheoase reagieren.

Teichprojekt in Zeitz: So entstand ein kleines Naturparadies für Gärtner und Spaziergänger

Siegfried Klose, Hans-Joachim Welzel, Siegfried und Steffen Kasper sowie Rainer Zwerenz (v.l.) waren bei der Erneuerung des Teiches beteiligt.

Zeitz/MZ. - Mit einem Schwung tauchen die Kois und Goldfische aus dem Teich der Gartenanlage Fockendorfer Grund auf und schnappen hastig nach dem Futter, das ihnen ins Wasser geworfen wurde. Zwischendurch tanzen ein paar Mücken vorbei, die Grillen zirpen und der Wind säuselt sanft durch die Blätter.