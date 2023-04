Rehmsdorf/MZ - Gerade mal drei Grad Celsius hat die Luft am Dienstagmorgen am ehemaligen Naturbad in Rehmsdorf. Drei Taucher aus Wintersdorf bei Meuselwitz steigen in ihre Anzüge und kurze Zeit später in das eisige Wasser. Das Bad wird „gefegt“. „Wir haben von der Gemeinde Elsteraue den Auftrag bekommen, im Wasser nach Altlasten zu suchen und diese aus dem Wasser zu ziehen“, erzählt Martin Bauer. Er betreibt die Firma Baumservice Bauer in Teuchern, fliegt mit einer Drohne über das Gewässer und sucht so nach alten Baumstämmen im Wasser. Vom Ufer aus gibt er anschließend den Tauchern genaue Anweisungen, wo etwas herauszuräumen ist. Mit einem kleinen Boot fahren die Mitarbeiter Martin Proppe und Minh anschließend auf das Wasser hinaus. Im Schlepptau haben sie Drahtseil, Schlingen und anderes Gerät zum Anhängen der Fundstücke. Sie reichen es den Männern im Wasser. Diese tauchen in die Tiefe, hängen einen Baumstamm an und mit dem großen Stahlseil wird der Baum an Land gezogen. Am Ufer stehen zum Ziehen ein Traktor und ein Minibagger bereit.

