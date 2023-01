Auto stand am Altmarkt in der Elsterstadt.

Zeitz/MZ - Eine Handtasche ist am Mittwochabend in Zeitz aus einem Pkw gestohlen worden. Wie das Revier mitteilte, haben Unbekannte an dem Auto, der am Altmarkt abgestellt war, eine Seitenscheibe eingeschlagen und die Tasche aus dem Fahrzeug gestohlen.