In einer Kleingartenanlage in Zeitz sind unbekannte Täter gleich in fünf Lauben eingebrochen. Erst vorige Woche waren in der Sparte drei Häuschen Ziel von Einbrechern.

Täter brechen in Zeitzer Gartenanlage in fünf Lauben ein

Fünf Lauben in einer Kleingartensparte in Zeitz sind von unbekannten Tätern aufgebrochen worden (Symbolfoto).

Zeitz/MZ - In der Gartenanlage in der Zeitzer Albrechtstraße sind in der Nacht zu Donnerstag gleich fünf Lauben von Einbrechern heimgesucht worden. Die unbekannten Täter hätten die Häuschen teilweise „verwüstet“, teilte die Polizei mit. Angaben zu möglichem Diebesgut lagen zunächst nicht vor. Vor Ort seien Spuren gesichert und Ermittlungen eingeleitet worden. Erst Donnerstag voriger Woche war in der Anlage in drei Lauben eingebrochen worden.