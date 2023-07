Die Polizei ermittelt zu Einbrüchen in drei Gartenlauben in Zeitz. In welcher Sparte sich die Taten abgespielt haben.

Täter brechen in Zeitz in drei Gartenlauben ein

Unbekannte Täter sind in Zeitz in drei Gartenlauben eingedrungen (Symbolfoto).

Zeitz/MZ - In einer Gartenanlage in der Albrechtstraße in Zeitz ist in drei Gartenlauben eingebrochen worden. Nach Polizeiangaben haben der oder die unbekannten Täter die Häuschen durchwühlt. Ob etwas gestohlen worden ist, stehe bislang noch nicht fest. Die Einbrüche seien wahrscheinlich in der Nacht zu Donnerstag verübt worden.