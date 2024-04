Zeitz/MZ/YVE. - Ein besonderes Konzert bereitet Kreiskirchenmusikerin Johanna Schulze vor. Die Misa Tango des argentinischen Komponisten Martín Palmeri wird am Sonntag, den 14. April, 17 Uhr in der Michaeliskirche Zeitz aufgeführt. Kantorin Johanna Schulze leitet die Zeitzer Kantorei und das aus Streichern, Klavier und Bandoneon bestehende Orchester in diesem außergewöhnlichen Konzert. Seit Anfang des Jahres bereiten sich die Sänger auf die Misa Tango vor, die Palmeri 1996 in Buenos Aires komponierte, so heißt es in einer Pressemitteilung. „Nach den Aufführungen von Bachs Weihnachtsoratorium und Händels Messias im letzten Jahr, hatte ich nach etwas gesucht, was musikalisch in eine ganz andere Richtung geht und den Chor ganz neu herausfordert. Und die Misa Tango von Palmeri begeistert mich ganz persönlich sehr“, verrät die Kantorin. Im März fuhren 24 engagierte und hochmotivierte Sängerinnen und Sänger in das fränkische Kloster Selbitz (Foto). Dort probten sie intensiv. Die feurigen Rhythmen und intensiven Harmonien zogen die Sänger schnell in den Bann und die Akteure waren von dem musikalischen Wochenende begeistert. Jetzt rückt der Auftritt am 14. April immer näher „Besonders der Rhythmus und die intensiven Harmonien sind für den Chor eine Herausforderung. Aber mir ist es wichtig, dass wir uns nicht nur mit europäischer Musik beschäftigen, sondern auch mal ganz andere Klangwelten erleben können. Das weitet den Blick und macht außerdem Spaß. Wir gehen nach der Probe immer mit einigen Ohrwürmern nach Hause“, sagt die Kantorin. Die Verbindung von Tango und sakraler Chormusik sei dabei eine absolute Neuheit. Palmeri verwendet die lateinischen Texte, die dem Aufbau einer klassischen Messe folgen, wie sie auch aus Messen von Mozart oder Haydn gut bekannt sind. Für seine Komposition verwendet er aber die Formen und Harmonien des sogenannten „Tango Nuevo“, der von seinem Landsmann Astor Piazolla geprägt wurden. Das Reußische Kammerorchester Gerad und mehrere Solisten gestalten gemeinsam mit den Zeitzern das außergewöhnliche Projekt.

Karten gibt es im Vorverkauf für 12 Euro in der Tourist- Information Zeitz und im evangelischen Gemeindebüro Zeitz, Michaeliskirchhof 11. Tickets an der Abendkasse für 15 Euro. Schüler, Auszubildende, Studenten haben freien Eintritt.